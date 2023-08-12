В Москве ожидаются облачная погода с дождем и до плюс 25 градусов

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Облачно, дождь, местами гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области до 00:00 воскресенья, из-за пожарной опасности четвертого класса в Подмосковье - до 22:00 субботы.