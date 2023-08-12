12 августа, 04:29

В Алтайском крае установили рекорд России по одновременному выполнению норм ГТО

3,6 тыс. жителей края одновременно сделали 10 отжиманий

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Рекорд по самому массовому выполнению норм ГТО в России установлен в Алтайском крае. 10 отжиманий одновременно выполнили 3,6 тыс. жителей края, сообщил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко по итогам мероприятия.

"Рекорд - самое массовое выполнение упражнений из нормативов ГТО "Отжимание от пола" в России с результатом 3 тысячи 635 участников. Объявляю рекорд официально зафиксированным", - сказал он.

Мероприятие проходило в рамках Дня физкультурника в Парке спорта Алексея Смертина города Барнаула. Каждый из участников получил сертификат выполнения рекорда.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Теги:
РоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
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