В Харбине на соревнованиях по подводной робототехнике выступили студенты из РФ

В мероприятии принимают участие учащиеся трех российских вузов

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Учащиеся российских вузов приняли участие во Вторых Международных студенческих соревнованиях по подводной робототехнике, которые проходят в Харбине на северо-востоке Китая. Об этом сообщило местное генконсульство РФ.

"Россию представляют студенты и аспиранты из Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского, Дальневосточного и Сибирского федеральных университетов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмисии в Харбине.

Как уточнило генконсульство, на соревнованиях, которые проходят 12 и 13 августа, продемонстрируют свои разработки в области робототехники и кораблестроения 97 команд из 28 высших учебных заведений.

По словам генконсула России в Харбине Сергея Линника, подобные мероприятия имеют большое значение, поскольку способствуют активизации молодежных обменов, укреплению сотрудничества между Китаем и РФ.