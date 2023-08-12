Дальний Восток отмечает День физкультурника марафоном на Байкале и народными состязаниями

Среди мероприятий также присутствуют массовые зарядки и армреслинг

ТАСС, 12 августа. Дальневосточный федеральный округ отмечает День физкультурника массовыми зарядками, семейными соревнованиями, бесплатными спортивными тренировками, международным марафоном "Чистый Байкал" и традиционными состязаниями народов Севера в Якутии.

"Участникам [IV Международного марафона "Чистый Байкал"] предстоит покорить четыре дистанции - 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км и эстафету "Экиден". Это уникальный марафон, он проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива - на берегу озера Байкал", - сообщила ТАСС представитель министерства спорта и молодежной политики Бурятии Аида Алиева.

В живописном месте в Бурятии - на косе Посольского сора - пройдет фестиваль по водным видам спорта "Байкальский ветер - 2023", на который соберутся любители экстрима из Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Бурятии. На Щучьем озере впервые пройдет азартное состязание по ловле спиннингом с лодок, в котором будут участвовать спортсмены из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, а более 100 велосипедистов проедут несколько километров в микрорайоне Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ. В Якутске 12 августа состоится фестиваль "Тренируйся с лучшими", пройдет общегородская массовая зарядка на площади Победы, а также открытый турнир по метанию аркана на хорей - традиционному состязанию народов Севера, участникам которого нужно закинуть длинную веревку на высокий шест, чтобы продемонстрировать уровень профессионализма оленеводов.

Семейные состязания и армрестлинг

В Приморье к Дню физкультурника приурочен фестиваль "Мы выбираем ГТО" среди семейных команд, который начался во Владивостоке в субботу. В соревнованиях принимают участие 34 семьи из большинства муниципальных образований региона, от каждого приехали лучшие команды. Кроме наград за победу при успешном выполнении нормативов комплекса участники будут представлены к соответствующему знаку отличия ГТО - бронзовому, серебряному или золотому.

В Хабаровске на арене "Ерофей" уже прошла массовая зарядка под руководством участников чемпионата России по боксу Ивана Ступина и Савелия Садомы. После этого на дамбе рядом с ареной стартовал традиционный забег, а на волейбольных площадках "Ерофея" - любительский турнир. На стадионе имени Ленина в Хабаровске начались всероссийские соревнования по баскетболу, на набережной Амура желающих ждут открытые тренировки, которые проведут инструкторы ведущих фитнес-клубов города по йоге, зумбе, комбату и другим видам спорта, сообщили ТАСС в региональном Минспорта.

На набережной реки Амур в Благовещенске стартовали соревнования по пляжному волейболу, блицтурнир по флорболу, а также чемпионат по бадминтону, сообщили в городской администрации. Также начались показательные выступления по экстремальным видам спорта, идут соревнования для любителей баскетбола "Оранжевый мяч", рядом на стадионе начался турнир по городошному спорту. Вечером каждый может пробовать свои силы в армрестлинге.

В Южно-Сахалинске масштабное празднование Дня физкультурника проходит на всей территории городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Гостей праздника ждут соревнования по русской борьбе, пляжному самбо, армрестлингу, массовые состязания по баскетболу "Оранжевый мяч", спартакиада "Мама, папа, я - спортивная семья", площадка ВФСК "ГТО", а также открытые тренировки и показательные выступления спортсменов, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства спорта Сахалинской области.

Кроме того, Сахалинская область первая в стране открыла серию походов ко Дню физкультурника программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) "Больше, чем путешествие". 9 августа в окрестностях Южно-Сахалинска состоялся поход на гору Российскую, в котором приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, руководитель проекта "Уличная классика" Иван Шмонин, олимпийские чемпионы Юлия Ступак и Роман Власов, а также представители "Движения первых", школьники, туристы и участники всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который проходит в регионе с 8 по 14 августа. Эстафету походов и восхождений, приуроченных ко Дню физкультурника, от островного региона принимают более 50 регионов России.