После саммита НАТО на одной из улиц Вильнюса пропал новый асфальт

Городские власти объяснили это тем, что работы по укладке покрытия еще не закончены

ТАСС, 12 августа. На улице Лепкальнё в Вильнюсе пропало асфальтовое покрытие, положенное перед июльским саммитом НАТО. Об этом в пятницу сообщило Литовское национальное телевидение и радио.

По его данным, до встречи представителей альянса на этой улице активно велись ремонтные работы, и новое дорожное покрытие было завершено накануне мероприятия.

Городские власти, отвечая на вопросы граждан по поводу исчезновения асфальта, заявили, что рабочие мероприятия еще не окончены, и это было необходимо для успешного завершения комплексных работ по улучшению городской инфраструктуры, отмечает вещательная компания.