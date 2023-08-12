Матвиенко поздравила командование Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

По словам председателя Совфеда, мастерство военных летчиков позволяет эффективно решать задачи спецоперации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военные летчики вносят большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны, их мастерство и самоотверженность позволяют эффективно противостоять новым вызовам и угрозам. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю профессионального праздника Военно-воздушных сил России.

"Сегодня в составе Воздушно-космических сил военные летчики на высочайшем профессиональном уровне достойно выполняют свой воинский долг, вносят большой вклад в обеспечение национальной безопасности. Их самоотверженность, мастерство, преданность Родине позволяют эффективно решать специальные задачи, противостоять новым вызовам и угрозам", - говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной на имя министра обороны России Сергея Шойгу.

Она отметила, что в истории ВВС немало славных страниц. "Военная авиация всегда надежно защищала Отечество, мирную жизнь наших граждан. Мужество и отвага пилотов, штурманов и авиационных специалистов, их подвиги и выдающиеся достижения по праву вписаны в героическую летопись российского государства", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда убеждена, что ВВС будут и в дальнейшем укреплять свой технический, боевой и кадровый потенциал, развиваться как стратегически важный род войск, "сохраняя и приумножая свои лучшие традиции". Она поздравила командование, личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с профессиональным праздником и пожелала успехов в службе, здоровья и благополучия.

О празднике

Ежегодно 12 августа в Вооруженных силах РФ отмечается День Военно-воздушных сил (с 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил). Памятный день был введен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 августа 1997 года. Отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.