В Думе попросили Росгидромет сообщать гражданам о рисках сбора грибов рядом с их дачами

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что август является одним из наиболее популярных месяцев у грибников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение руководителю Росгидромета Игорю Шумакову, в котором предлагает разработать систему информирования дачников о рисках сбора грибов в районе их проживания из-за повышенного загрязнения почвы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отметил, что август является одним из наиболее популярных месяцев у грибников, однако в то же время каждый год в России фиксируют около тысячи отравлений грибами из-за того, что их собирают в экологически небезопасных районах.

"Прошу вас совместно с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии разработать систему проактивного информирования собственников дачных участников о рисках сбора грибов в районе их проживания из-за повышенного загрязнения почвы", - указал Даванков.

По его словам, из-за того, что органы публичной власти России не публикуют в открытом доступе карту загрязнения почвы граждане вынуждены самостоятельно искать информацию о безопасных местах для сбора грибов. Такая информация, отметил Даванков, зачастую неточная или устаревшая.