В Совфеде заявили, что класс предоставляемых сенаторам машин зависит от их должности

Также, по словам главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, также на это влияет режим работы парламентариев

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Степень комфортности предоставляемых Управлением делами президента РФ сенаторам автомобилей зависит от их должности и графика работы, но разница в классе машин небольшая. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Президент России Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.

"Да, безусловно, есть категории автомобилей, и они определяются должностными инструкциями автокомбината, какой должности соответствует тот или иной автомобиль. Есть определенная градация [автомобилей по классу], исходя из инструкции в соответствии с должностным положением, но разница там небольшая", - сказал сенатор. Он добавил, что у Совфеда собственного автопарка нет, и парламентарии пользуются автомобилями, которые предоставляет Управление делами президента РФ.

По словам Тимченко, распределение машин идет не из личных соображений или пожеланий самого сенатора, а исходя из его загруженности. "Если человек, условно говоря, работает 16-18 часов в сутки, понятно, что ему и транспорт нужно предоставлять более комфортный. Не потому, что это привилегия, а потому что он может использовать время в дороге, чтобы отдохнуть, например, или даже подремать. У нас много сенаторов, которые работают эффективно, ответственно и действительно заслуживают, в том числе такую поддержку с точки зрения обеспечения их деятельности", - отметил глава регламентного комитета СФ.

Закупка автотранспорта

Он также рассказал, что сенаторам не предоставляются какие-то эксклюзивные машины. "То, что нам предоставляют, это примерно одинаковые автомобили, особо исключений нет. Есть Hyundai Genesis, есть сонаты, есть i40, есть еще старые форды, которые уже давно исчерпали свой ресурс. Но с учетом того, что финансирование и закупка нового транспорта, как нам говорят в Управлении делами президента, не самое первостепенное, Минфин предоставляет машины по мере возможности. Но это не в рамках бюджета Совета Федерации, это в рамках финансирования автокомбината, который обслуживает не только Совфед и Госдуму, но и ряд других федеральных органов исполнительной власти", - пояснил Тимченко.

Парламентарий подчеркнул, что Hyundai Genesis не сильно отличаются от Hyundai Sonata или i40. "Например, g90 - они чуть-чуть попросторнее - в первую очередь предоставляются председателям комитетов, зампредам женщинам, условно говоря. А g80, которая чуть более компактная, они есть как у председателей комитетов у мужчин, так и у некоторых зампредов и даже у простых сенаторов тоже есть. Поэтому я бы не сказал, что здесь большая дифференциация, большая разница", - уточнил он.

Тимченко затруднился ответить на вопрос, когда будет производиться замена автопарка на отечественный и как машины будут распределяться среди сенаторов. "Мы никак не влияем ни на приобретаемые машины, ни на предоставляемые машины. Никаким образом от нас это не зависит. Какие нам дадут машины, на таких и будем ездить. Я лично полностью поддерживаю решение президента о переходе на использование отечественного автотранспорта. У нас хорошие машины", - сказал сенатор.