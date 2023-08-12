Госавтоинспекция призвала родителей обеспечить детей-пешеходов световозвращателями

В ведомстве отметили, что с начала года выросло количество ДТП с участием таких детей в темное время суток

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает родителей, готовящих детей к новому учебному году, позаботиться о наличии световозвращающих элементов на их одежде. Как сообщили ТАСС в ГУОБДД МВД России, с начала года выросло количество ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток.

"В России с начала года выросло количество наездов на детей-пешеходов на пешеходных переходах в темное время суток. Согласно официальной статистике аварийности, с января по июль 2023 года зарегистрировано 282 таких ДТП, что на 23,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. В абсолютном большинстве случаев - 222 ДТП - на одежде пострадавших детей не было световозвращающих элементов", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что использование пешеходами, в том числе и несовершеннолетними, световозвращающих элементов при переходе дороги и движении по обочинам вне населенных пунктов обязательно. В остальных случаях оно носит рекомендательный характер.

"Но мы настоятельно призываем родителей следовать этим рекомендациям. Наличие световозвращателей делает маленького пешехода гораздо заметнее на дороге и снижает риск попадания в ДТП в шесть-восемь раз. В темное время суток в условиях ограниченной видимости водитель способен различить пешехода без световозвращающих элементов на дороге с расстояния 25-50 м. Для детей это расстояние еще короче из-за их маленького роста. Тогда как при наличии световозвращателей пешеход различим уже на дистанции от 150 до 200 м, а с дальним светом фар это расстояние увеличивается до 350 м", - рассказали в ГУОБДД МВД России.

Просветительская работа

Также в Госавтоинспекции напомнили, что популяризация световозвращателей является одним из значимых пунктов просветительской работы ведомства по снижению смертности и травматизма на российских дорогах. Разъяснительная кампания ведется уже не один год, и, по данным проведенных соцопросов, уровень информированности россиян в этом вопросе довольно высок.

"Госавтоинспекция регулярно организует мероприятия для детей и родителей, на которых бесплатно раздаются световозвращающие браслеты, брелоки, наклейки. Наши сотрудники показывают, в каком количестве и как размещать световозвращающие элементы, чтобы обозначить присутствие ребенка на дороге. Рекомендуется единовременно использовать не менее четырех световозвращателей - спереди (на груди или головном уборе, сзади (на спине или рюкзаке), на правой и на левой руке. Так маленький пешеход будет заметен водителям, едущим в обоих направлениях", - пояснили специалисты Госавтоинспекции.

В ГУОБДД МВД России отметили, что проблема недостаточной освещенности российских дорог активно решается в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Но мероприятия, проводимые государством, не отменяют мер по обеспечению личной безопасности в темное время суток.

"Подготовка к новому учебному году уже началась. Родители закупают школьные принадлежности, форму, сезонную одежду. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует включить световозвращатели в список необходимых покупок. Это общедоступный и эффективный способ предотвратить трагедию на дороге. При этом следует помнить, что наличие световозвращателей не отменяет необходимости соблюдать правил дорожного движения. Родители должны еще раз обратить внимание детей на то, что переходить дорогу следует по пешеходному переходу", - призвали в ведомстве.