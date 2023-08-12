Тайфун "Ханун" принес в Приморье до 188 мм осадков

Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Приморье под воздействием тайфуна "Ханун" за три дня, достигло 188 мм в некоторых районах, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

"Под воздействием тайфуна "Ханун" в период с 9 по 11 августа на территории южного побережья края прошли осадки с количеством до 188 мм. Прогноз оправдался. Сегодня: небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах сильный", - сообщили в министерстве.

По данным Примгидромета, 12 августа уровень воды в верхнем течении реки Малиновка у села Ариадное в Дальнереченском районе поднимется до опасной отметки.

Наибольшее количество осадков за все время непогоды выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Режим чрезвычайной ситуации введен 14 муниципалитетах: Дальнереченский, Красноармейский, Надеждинский, Спасский и Михайловский муниципальные районы, Октябрьский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский, Лазовский и Хорольский муниципальные округа, а также Спасский и Лесозаводский городские округа.