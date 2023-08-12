Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника

Мэр Москвы пожелал жителям города здоровья и энергии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем физкультурника. Он пожелал им здоровья и энергии для достижения новых спортивных вершин.

По словам Собянина, в этот день также отмечают 100-летие московского спорта. Он назвал этот праздник особенным для всех любителей спорта и здорового образа жизни.

"Хочу поздравить всех москвичей, занимающихся спортом, с этим замечательным праздником. Вы - настоящие герои, которые каждый день тренируются, совершенствуются и достигают новых вершин", - написал Собянин в Telegram-канале.

По его словам, Москва всегда отличалась спортивным духом и активностью. Собянин отметил, что все гордятся столичными спортсменами, тренерами и организаторами.

Физическая активность - это не только здоровье и красивая фигура, но и уверенность в себе, дисциплина, настойчивость и командный дух, отметил мэр. По его мнению, спорт объединяет людей, помогает преодолевать трудности и достигать высоких результатов.

Собянин выразил благодарность тренерам и специалистам, которые работают над развитием спорта в Москве.

"Благодаря вашим усилиям Москва становится спортивной столицей, где каждый может найти свое место и реализовать свой потенциал. Желаю всем москвичам крепкого здоровья, энергии и вдохновения для достижения новых спортивных вершин. Пусть ваша активность и упорство приводят к великим победам и успехам", - заключил Собянин.