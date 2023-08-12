В Московском зоопарке у джейранов появилось потомство

Этот вид парнокопытных из рода газелей занесен в Международную Красную книгу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. В Московском зоопарке появились три детеныша джейранов. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родились три детеныша джейранов - парнокопытных из рода газелей. Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тыс. взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться. За сохранение этого вида газелей борются разные зоопарки мира, в том числе московский. Сейчас в центре воспроизводства редких животных создается резервная популяция джейранов", - говорится в сообщении.

Как уточнила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, джейраны - нечастые обитатели зоопарков, так как относятся к пустынным животным и непросты в содержании. В этом году детенышами обзавелись две газели. Одна родила самочку, другая - самочку и самца. Новое потомство уже окрепло. Малыши питаются не только материнским молоком, но и понемногу начинают пробовать свежую траву, ветки, специальный комбикорм, морковь, тыкву и яблоки.

Увидеть малышей могут все желающие. Узнать режим работы центра воспроизводства редких видов животных, условия его посещения и схему проезда можно на сайте.

"Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных содержатся 12 джейранов. Группа состоит из нескольких самок, главного самца, а также молодых самцов из предыдущих пометов. Малыши и их мамы живут в отдельном вольере. Поначалу они держались в стороне от посетителей, но сейчас подпускают людей очень близко и не торопятся убегать. Маленькие джейраны пока еще довольно пугливы, в отличие от взрослых газелей, которые спокойно наблюдают за гостями. Если самкам кажется, что есть опасность, они фыркают, бьют копытцем, а затем уводят потомство вглубь вольера", - отмечается в сообщении.