Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника

Президент отметил, что развитию массового физкультурного движения в России уделяется приоритетное внимание

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, отметив, что в стране развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы. В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как "Кросс нации", "Лыжня России", сельские спортивные игры, соревнования школьников "Президентские состязания", Всероссийские юношеские игры боевых искусств, другие интересные спартакиады и турниры. Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов", - говорится в сообщении.

Праздник считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей - тех, кто профессионально занимается спортом, и многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни, отметил Путин.

Президент выразил особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в этом году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

Путин пожелал спортсменам "успехов, удачи и всего наилучшего".