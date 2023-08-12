На Кубани до 14 августа прогнозируют ливни с градом и сильным ветром

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с градом и ветер с порывами до 23 м/с в Краснодарском крае до 14 августа. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"С 16:30 до 18:00 и до конца суток субботы, а также в течение суток воскресенья местами в крае (кроме Сочи) ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края после прохождения града диаметром 5 см.