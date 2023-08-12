В Иркутской области ожидаются грозы и град

Порывы ветра могут достигать 20 м/с

ТАСС, 12 августа. Грозы с градом, ливни и усиление ветра до 20 м/с прогнозируется в Иркутской области до начала следующей недели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"13-14 августа в западных, северо-западных, центральных, южных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град с порывами северо-западного ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что 14 августа в западных, северных и центральных районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов пятого класса.

В Иркутске прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, днем 26-28 градусов тепла.