В Одесской области открыли морские пляжи

На них разрешено пребывание с 08:00 до 20:00, отметил глава областной военной администрации Олег Кипер

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Одесской области на юге Украины официально открыли местные морские пляжи для отдыха. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписан совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю", - написал он в Telegram-канале. Кипер уточнил, что в настоящее время открыты шесть пляжей, но их число будет расти по мере проведения проверок.

По словам чиновника, на пляжах разрешено пребывание с 08:00 до 20:00, при этом выход в акваторию Черного моря любых плавсредств, кроме принадлежащих спасательным службам, запрещен. Кроме того, пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями. В настоящее время качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам, сказал Кипер.

В июне пляжи Одессы были признаны непригодными для купания из-за значительного ухудшения качества воды, создающего опасность для здоровья. Власти Одессы и местные СМИ сообщали, что море приносит мусор из районов, попавших в зону паводка после прорыва дамбы Каховской ГЭС.