На Кубани объявили предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая пожароопасность пятого и четвертого классов ожидаются в Краснодарском крае до понедельника. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края. 12-13 августа местами в юго-восточных районах ожидается, в северо-восточных, центральных (исключая Краснодар) и юго-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. 12-13 августа местами в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье (исключая Сочи), сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона объявлялось с 8 по 9 августа.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу температура воздуха в крае днем достигнет 27-32 градусов, на Черноморском побережье - 28-33 градусов. В воскресенье и понедельник днем 32-37 градусов.