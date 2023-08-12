В Москве у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе появится амфитеатр со сценой

Общая площадь сцены составит 300 кв. м

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Амфитеатр со сценой появится возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево в Москве в рамках благоустройства территории. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Благоустройство возле ледового дворца проводится на территории между Тарусской и Ясногорской улицами, где до старта работ был пустырь. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты, организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам. Главным акцентом нового озелененного пространства станет амфитеатр со сценой с навесом", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что специалисты провели работы по планировке территории, устроили бетонное основание, на котором сформировали металлокаркас для сцены. Кроме того, в амфитеатре отлили прямоугольные бетонные скамьи, сверху на них уложим деревянные рейки для сидений.

"Рельеф местности хорошо подошел под размещение классического амфитеатра, места в нем организованы полукругом и каждый ряд поднимается над предыдущим, что обеспечит хорошую видимость. Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом смогут разместиться около 1,3 тыс. человек. На сцене планируется сделать открытое и закрытое пространства, ее общая площадь составит 300 кв. м", - добавил Бирюков.