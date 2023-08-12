Турпоток в Калининградскую область вырос на 15% к первому полугодию 2022 года

Он достиг 860 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Турпоток в Калининградскую область в первом полугодии 2023 года вырос на 15% к аналогичному периоду 2022 года и достиг 860 тыс. человек. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"860 тыс. туристический поток (плюс 15% к аналогичному периоду прошлого года)", - следует из опубликованной таблицы.

По данным Ермака, калининградский аэропорт Храброво за этот период обслужил более 1,8 млн пассажиров, что на 19,7% выше показателя прошлого года. Еще 121,8 тыс. человек приехали в область на поездах дальнего следования. Этот показатель превышает результаты первого полугодия 2022 года на 34%.

Туроператоры и турагентства оказали платные услуги туристам на 934,9 млн рублей (плюс 21,1% к первому полугодию 2022 года), гостиницы заработали более 1 729,1 млн рублей (плюс 17,7% к первому полугодию 2022 года), оборот заведений общепита составил 13,3 млрд рублей (плюс 20% к аналогичному периоду прошлого года).

"Но то - сравнение полугодий 2022 года и 2023 года в сопоставимых цифрах, а значит показатели по итогам лета будут еще более впечатляющими", - написал Ермак.