Покрытие теле- и радиосигналом территории ЛНР составило 85%

В республике также еженедельно распространяют свыше 170 тыс. экземпляров 40 региональных газет

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Теле- и радиовещание в Луганской Народной Республике (ЛНР) охватывает 85% территории региона, в субъекте еженедельно распространяют свыше 170 тыс. экземпляров 40 региональных газет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики,

"Теле- и радиовещание охватывает 85% территории ЛНР", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства. По его словам, в регионе работают восемь телеканалов - 7 государственных и один частный, а также 28 радиостанций - 7 региональных, 17 федеральных и 4 частные радиостанции.

Отсутствие телерадиовещания в части населенных пунктов ЛНР связано с их непосредственной близостью к линии боевого соприкосновения, а также отсутствием электроснабжения.

В региональном Минцифры также сообщили, что в настоящее время в республике еженедельно распространяются свыше 170 тыс. экземпляров 40 региональных газет. "На данный момент на территории ЛНР распространяется 40 периодических печатных изданий - газет, общий разовый тираж которых составляет 170 880 экземпляров в неделю", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства. При этом в 2014 году в период активных боевых действий в регионе выходило всего одно периодическое издание - боевой листок "XXI век". "В 2022 году после освобождения северной территории ЛНР, которая была временно подконтрольна Украине, были учреждены 15 новых газет, общий разовый тираж - 84 970 экземпляров в неделю", - добавил представитель Минцифры ЛНР.