БелГУ будет сотрудничать с университетами Китая для внедрения ИИ в образовании и АПК

И.о. проректора НИУ "БелГУ" по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый обсудил с ректором Дэчжоуского университета Чжао Чанлинем перспективу совместной подготовки ординаторов

БЕЛГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Китайским педагогическим университетом, у которого планирует перенять опыт по внедрению искусственного интеллекта в образовании. Также вуз займется внедрением ИИ в технологии сельского хозяйства в партнерстве с Дэчжоуским университетом, сообщила в субботу в своем Telegram-канале и.о. ректора НИУ "БелГУ" Евгения Карловская.

"У нас появился новый важный партнер - Восточно-Китайский педагогический университет. С ректором этого вуза господином Цянь Сюйхуном подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает академическую мобильность студентов и преподавателей, разработку совместных образовательных программ, проведение научных мероприятий. Особый интерес для меня и, надеюсь, моих коллег представляет изучение опыта китайских партнеров из входящего в Восточно-Китайский педагогический университет Шанхайского института искусственного интеллекта в образовании", - написала она.

По словам Карловской, Восточно-Китайский педагогический университет имеет лаборатории интеллектуального обучения, преподавания и управления, с их участием в школах КНР разработана и внедрена модель интеллектуального обучения. "Нам надо взять на вооружение этот опыт и создать в НИУ "БелГУ" пул исследователей и разработчиков таких технологий и методик", - отметила Карловская.

Кроме того, и.о. проректора НИУ "БелГУ" по международному сотрудничеству Владислав Кучмистый обсудил с ректором Дэчжоуского университета Чжао Чанлинем перспективу совместной подготовки ординаторов и планы расширения сотрудничества с Дэчжоуской компанией по интеллектуальному сельскому хозяйству "Цай Цзинь".