В Киево-Печерской лавре полиция запретила передавать еду людям в опечатанном корпусе

В УПЦ напомнили, что 10 августа специальная комиссия при поддержке полиции в очередной раз незаконно начала рейдерские действия по корпусам Нижней лавры

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинская полиция не разрешает передать еду для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Утром 12 августа в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 Лавры). Следует отметить, что в указанном корпусе прописаны некоторые насельники Лавры", - говорится в сообщении.

В УПЦ напомнили, что 10 августа специальная комиссия при поддержке полиции в очередной раз незаконно начала рейдерские действия по корпусам Нижней лавры: "Комиссия пыталась захватить лаврские гостиницы, где проживают паломники. 11 августа в результате указанных незаконных действий значительная часть паломников оказалась заблокированной в этих корпусах, так как перед входом стоит полиция, запрещающая заходить в гостиницы".

Опечатывание корпусов Нижней лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований, поскольку последнее решение Хозяйственного суда Киева вступает в силу только в случае его подтверждения в апелляционной инстанции, подчеркнули в УПЦ.

В свою очередь выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман написал в своем Telegram-канале, что "полиция выполняет явно преступные приказы и осуществляет прямую пытку людей, проживающих в корпусах, не разрешая передавать людям еду и воду". По его словам, "готовятся соответствующие заявления".