В Курске нашли останки 164 человек на месте расстрелов в годы Великой Отечественной войны

Некоторые останки с видимыми огнестрельными ранениями передали следователям

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Поисковики в ходе межрегиональной экспедиции "Без срока давности" обнаружили останки 164 мирных жителей, в том числе детей на месте массовых расстрелов в Курске в годы Великой Отечественной войны. Некоторые останки передали следователям, сообщил ТАСС председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Игорь Цуканов.

"Обнаружены останки 164 мирных жителей, 41 из них дети. Их перезахоронят 21 августа на мемориале "Жертвам фашизма", - сказал собеседник агентства. Среди обнаруженных останков расстрелянных мирных жителей - беременная женщина, грудной ребенок, в голове которого находились гвозди. Останки 25 человек с видимыми огнестрельными ранениями передали следователям.

Межрегиональная поисковая экспедиция "Без срока давности" проходила в Курске с 2 августа. В раскопках на месте массового расстрела мирных жителей в Знаменской роще приняли участие более 100 поисковиков из Курской, Московской, Белгородской областей. В прошлом году на территории рощи подняли останки 128 человек.

С 2005 по 2010 год в Знаменской роще в Курске поисковики обнаружили останки 2 728 мирных жителей, которые были расстреляны немецкими и венгерскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Останки захоронили на мемориале "Жертвам фашизма" в Курске.

Оккупация Курска немецко-фашистскими войсками и частями их союзников продолжалась с 3 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года. Город освободили войска 60-й армии Воронежского фронта. За годы оккупации на территории области убиты более 18 тыс. мирных жителей и около 9,9 тыс. военнопленных.