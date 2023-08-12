В Волжском фестиваль Ultra 100 собрал более 10 тыс. спортсменов и гостей

В дни фестиваля пройдут чемпионат по брейкингу, кибер-турнир по CS:GO, гонка с дополненной реальностью, заплывы на сапбордах

ВОЛЖСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль спорта, музыки и самовыражения Ultra 100 открылся в День физкультурника во втором по величине городе Волгоградской области - Волжском. Он собрал свыше 10 тыс. участников, среди них спортсмены и гости, сообщил ТАСС организатор фестиваля Вячеслав Глухов.

"Наш фестиваль объединил на двух площадках свыше 10 тыс. человек - участников и гостей. Фестиваль-проект вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса, мы стали его финалистами и планируем во взаимодействии с властями города Волжский, Волгоградской области в целом развивать его, масштабировать. Добавить в программу больше видов спорта, превратив в многоформатный спортивный проект в Волжском", - сказал он.

Большая культурно-развлекательная программа охватит две площадки на территории парка "Волжский", их общая территория - 4 га. Для взрослых и детей в субботу и воскресенье здесь будут работать мобильный планетарий, уличный кинотеатр, мастерская звука, арт-зоны и зона красоты, банная деревня и палаточный лагерь, а также фуд-корт, где пройдет гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать себя в метании ножей и мечевом бое, а также позаниматься йогой и попрактиковаться в гвоздестоянии, в зоне ГТО - проверить свою спортивную подготовку и сдать нормативы. На сценах обеих локаций два дня будут выступать музыканты и ди-джеи, в том числе приглашенные артисты российской эстрады.

В дни фестиваля на его площадках пройдут чемпионат по брейкингу, кибер-турнир по CS:GO, гонка с дополненной реальностью, заплывы на сапбордах. В воскресенье на Ultra 100 состоится силовое шоу - волжане и гости города увидят выступления российского спортсмена, руководителя спортивной труппы "Силачи старой школы" Виктора Башуна. А главным спортивным событием фестиваля станет беговой ультрамарафон, который проходит в Волгоградской области уже в 10 раз. В забегах на дистанции до 42 км поучаствуют спортсмены и бегуны-любители.

По данным администрации Волжского, проект Ultra 100 вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре", который проводится уже третий год по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".