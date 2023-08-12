12 августа, 09:36
Военная операция на Украине

Слуцкий предложил авиакомпаниям РФ сообщать перед полетом об участниках СВО на борту

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что бойцы спецоперации "не жалея себя сражаются с нацистской угрозой"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к российским авиакомпаниям с предложением сообщать пассажирам самолетов перед полетом о том, что на борту находятся участники спецоперации.

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"Направил обращения в 39 авиакомпаний страны с предложением включить в предполетную информацию для пассажиров самолетов сообщения о том, что на борту находятся участники специальной военной операции", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бойцы СВО "не жалея себя сражаются с нацистской угрозой" и каждый из них - "пример истинного патриотизма". "Наша общая задача - сохранить для будущих поколений память о подвиге героев и самоотверженности бойцов специальной военной операции. Поэтому мы будем рассказывать об этом везде, чтобы и россияне, и туристы из других стран знали и слышали: патриотизм у нас в крови", - отметил Слуцкий. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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