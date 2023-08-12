Ширвиндт выразил соболезнования в связи со смертью Веры Васильевой

Президент Театра сатиры назвал артистку эталоном

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал народную артистку СССР Веру Васильеву эталоном и наставницей для коллег по театру.

"Эталон крайне редок во всех сферах человеческого существования. Я думаю, что Вера Кузьминична была эталоном. Это крайне трудно, это необыкновенно мудро и это страшно завидно", - сказал Ширвиндт на церемонии прощания с актрисой в Театре сатиры.

С Васильевой они служили в театре более 60 лет. "Подруга, партнерша, наставница в самом высоком смысле этого слова - не от слова "наставления", а от очень тонкого, необыкновенно чуткого и неординарного для актерства желания помочь и [желания], чтобы рядом были люди и театр, соответствующие ее мировоззрению", - отметил артист.

По его словам, когда рядом есть такие люди, как Васильева, есть какая-то надежда на свет, на долголетие.

О смерти 97-летней Васильевой стало известно 9 августа. Церемония прощания проходит в Театре сатиры, где актриса прослужила 75 лет. Проститься с актрисой пришли близкие, коллеги и поклонники, деятели культуры и политики. На 14:30 мск запланировано отпевание Васильевой в храме Христа Спасителя. Позднее актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.