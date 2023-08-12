На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК "Курск"

Памятные мероприятия прошли также в Калининграде в Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. На Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск".

"На кораблях и в частях были проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав почтил минутой молчания память погибших моряков", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Памятные мероприятия прошли также в Калининграде в Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, пятеро выпускников которого проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга, добавили в пресс-службе.

В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров-выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера. Воздать дань мужеству погибших моряков пришли курсанты, командование училища, а также родственники и друзья погибших подводников.

Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников училища. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию.