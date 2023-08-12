Победители грантового конкурса на форуме "Махар" получат на проекты до 500 тыс. рублей

Участники могут подать заявки на грантовый конкурс по 18 направлениям

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Победители грантового конкурса проектов Росмолодежи на Всероссийском высокогорном форуме "Махар" в Карачаево-Черкесии (КЧР) получат поддержку в размере до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Об этом ТАСС сообщил директор форума Расул Динаев.

"В рамках Всероссийского высокогорного молодежного форума "Махар" пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. На реализацию идеи можно выиграть до 500 тыс. рублей", - сказал Динаев.

По его словам, участники могут подать заявки на грантовый конкурс по 18 направлениям, это могут быть в том числе проекты для организации занятости молодежи, развития международного сотрудничества, инклюзивной среды, молодежного туризма, экологического просвещения, поддержки творческих инициатив и вовлечения в научную деятельность.

Форум "Махар" проводится с 2009 года, в текущем году получил статус всероссийского. Мероприятие соберет на учебно-оздоровительной базе КЧГУ в одноименном ущелье в горах Карачаево-Черкесии более 200 представителей молодежных организаций и студентов России с 21 по 28 августа. Ожидается, что участники будут развивать навыки в социальном проектировании, молодежном туризме, креативной индустрии. Мероприятие предусматривает четыре различные программы, в том числе образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную.

Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи КЧР, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева, Высокогорный креативный кластер, Российский союз молодежи.

Форум пройдет при поддержке главы республики Рашида Темрезова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).