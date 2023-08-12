Пушкинский музей планирует запустить стажировки для IT-специалистов

Программы стажировок начнут с 2024 года, сообщила директор музея Елизавета Лихачева

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина может запустить программы стажировок для IT-специалистов со следующего года, сообщила ТАСС директор музея Елизавета Лихачева.

"Айтишники нужны. Я думаю, что мы начнем со следующего года стажировку. Всем кажется, что музейный мир - это бабушки, сидящие в залах, хранители. На самом деле музейный мир - это база данных, это социальные сети, это информационный системы. Поэтому для нас сейчас айтишники важны, если мы хотим, чтобы музеи развивались", - рассказала она в кулуарах II Международного детского культурного форума.

В этом году II Международный детский культурный форум проходит по семи тематическим творческим направлениям, кураторами которых стали деятели культуры. Так, куратором направления "Музыкальное искусство" выступил пианист Иван Рудин, "Театральное и цирковое искусство" - ректор ГИТИСа Григорий Заславский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, "Литература и журналистика" - литературовед Дмитрий Бак, "Хореографическое искусство" - актер и хореограф Егор Дружинин, "Продюсирование" - Светлана Кондратьева, "Музеи и изобразительное искусство" - гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, "Кино и анимация" - продюсер и режиссер Антон Калинкин.

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