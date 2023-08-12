В Великом Новгороде в 2024 году создадут образовательный-производственный кластер

Работа будет направлена на модернизацию материально-технической базы колледжа и трансформацию образовательных программ СПО с учетом запросов предприятий строительной отрасли

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Образовательный-производственный кластер создадут на базе строительного колледжа в Великом Новгороде в 2024 году в рамках федерального проекта. Об этом директор колледжа сообщила помощнику президента РФ Максиму Орешкину, который побывал в учреждении во время командировки в регион, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Андрей Никитин посетили Новгородский строительный колледж. <...> Директор колледжа Ольга Халепо рассказала о планах развития учреждения. В следующем году здесь будет создан образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Работа будет направлена на модернизацию материально-технической базы колледжа и трансформацию образовательных программ СПО с учетом запросов предприятий строительной отрасли. Кроме того, в образовательной учреждении появится новый модуль - обучение по компетенциям БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы.

В колледже 15 мастерских, оснащенных современным оборудованием. На его базе работают центр опережающей профессиональной подготовки, базовый ресурсный центр национального объединения строителей, многофункциональный центр прикладных квалификаций, ресурсный центр научно-производственного объединения "Фабрика-красок", центр по внедрению инновационных технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-центр) и региональный центр прототипирования по развитию и внедрению в производство аддитивных технологий.

Помощник президента РФ поинтересовался у губернатора области, задействованы ли студенты и преподаватели ВIM-центра в реальной работе сферы строительства региона. "Ребята проектировали Новгородскую техническую школу. Есть решение министра строительства РФ о переходе на ВIM-технологии, мы такое распоряжение на региональном уровне приняли годом раньше, и все несущие конструкции у нас проектируются с учетом этих технологий", - рассказал Никитин.