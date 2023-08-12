В Башкирии после вспышки птичьего гриппа создали 11 котлованов для сжигания птицы

На месте на постоянной основе будут выставлены пожарные посты

ТАСС, 12 августа. Уничтожение зараженной птицы после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике "Башкирская" в селе Авдон в Башкортостане начнется в субботу, для этого оборудованы 11 котлованов, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

В пятницу Госкомитет Башкирии по ветеринарии сообщил, что в связи с возникновением гриппа птиц на АО "Птицефабрика "Башкирская" и признанием ее очагом заболевания, населенные пункты в радиусе 5 км признаны угрожаемой зоной. Для ликвидации очага и предотвращения распространения возбудителя на птицефабрике будет уничтожена больная птица, а в угрожаемой зоне вся содержащаяся птица будет вакцинирована.

"В связи с ситуацией, возникшей на АО "Птицефабрика "Башкирская" в с. Авдон Уфимского района из-за птичьего гриппа, принято решение по уничтожению птицы с 12 августа путем сжигания. <…> С целью обеспечения пожарной безопасности подготовлено 11 котлованов, произведен покос травы и опашка, расстояние до ближайших насаждений деревьев более 100 м", - отмечается в сообщении.

На месте на постоянной основе будут выставлены пожарные посты (организовано дежурство личного состава и пожарно-спасательной техники). ГУ МЧС предупреждает жителей ближайших населенных пунктов и участников дорожного движения на трассе М-5 о возможном задымлении ближайших участков территории. Водителям рекомендовано снизить скорость.

По данным Госкомитета Башкирии по ветеринарии, птицефабрика "Башкирская" занимает лидирующие позиции среди производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. Объем производства с начала года составил свыше 440 млн штук яиц при поголовье птиц более 2,6 млн голов.