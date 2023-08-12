Журналисты ТАСС стали лауреатами фотоконкурса "Планета Москва"

Среди них Владимир Гердо, Сергей Бобылев, Сергей Фадеичев, Михаил Терещенко, Вячеслав Прокофьев и Максим Чурусов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Шесть фоторепортеров ТАСС вошли в число призеров 10-го конкурса городской фотографии "Планета Москва". Награждение лауреатов состоялось в столичном парке "Зарядье".

В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" победил снимок фотокорреспондента агентства Владимира Гердо "Частичная мобилизация в Москве". Второе и третье места в этой же номинации жюри присудило работам фотожурналистов ТАСС Сергея Бобылева ("Крещенские купания в Москве") и Сергея Фадеичева ("Московский полумарафон").

Фотокорреспондент агентства Михаил Терещенко победил в номинации "Динамика мегаполиса" со снимком "Туман в Москве". Фотография, по словам автора, была сделана в начале прошлой осени. "В конце сентября в Москве было несколько дней, когда по утрам в городе появлялся туман. Встав ранним утром в выходной, я взял свой электросамокат и помчал к ближайшей задуманной точке на случай тумана в городе - небоскребам Москвы-Сити. Утреннее низкое солнце дало нежный контровой свет, который эффектно подсветил туман и прохожих. Я сделал несколько снимков - все задуманное удалось. Хочу отметить, что и выходной день не помеха для тассовцев, чтобы сделать свою работу, которая и не работа вовсе, но призвание для многих из нас", - рассказал Терещенко.

Отдельное голосование проходило на платформе "Активный гражданин". В номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" лучшим стал фотокорреспондент ТАСС Вячеслав Прокофьев. Наибольшее число голосов получила его работа "Десант Дедов Морозов в Морозовской детской больнице". "На снимке добровольцы в костюмах Деда Мороза поздравляют детей во время десантирования с крыши больницы в преддверии Нового года. Очень рад победе. Все, что дал мне ТАСС за эти годы, реализовалось в этом победном снимке!" - прокомментировал Прокофьев.

Второе место в номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" по итогам голосования на платформе "Активный гражданин" занял старший оператор редакции фотоинформации ТАСС Максим Чурусов.

Это не первая победа журналистов ТАСС в конкурсе. В прошлом году призерами также стали шесть фотокорреспондентов агентства.

О конкурсе

Фотоконкурс "Планета Москва" организован департаментом градостроительной политики Москвы. В этом году на него было подано более 1,7 тыс. работ. Их оценивали профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России. В числе задач конкурса - привлечь внимание жителей и гостей столицы к градостроительным изменениям и уникальным архитектурным объектам мегаполиса.

Работы финалистов и победителей можно увидеть на выставке, которая открылась в рамках Московского урбанфорума. Снимки транслируются на мультимедийном экране в концертном зале "Зарядье".

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.