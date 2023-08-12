Многодетные семьи Запорожской области получили гуманитарную помощь

Им передали учебники, канцтовары и развивающие игры

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Груз гуманитарной помощи передан многодетным семьям Запорожской области крымской организацией "Отцы России", передает корреспондент ТАСС из храма Георгия Победоносца, где прошла передача. В преддверии нового учебного года семьям передали учебники, канцтовары и развивающие игры.

"Сегодня мы приехали сюда с акцией "Чужих детей не бывает". В течение 10 дней крымчане собирали подарки к школе. И мы привезли сегодня и учебники, и игрушки, и канцтовары для того, чтобы дети Запорожской области имели возможность пойти подготовленными в школу", - рассказал глава крымского отделения Совета отцов и культурного фронта Олег Беккер.

В свою очередь благочинный церквей города Мелитополя отец Максим отметил необходимость таких акций в новых регионах. "Действительно чужих детей не бывает, и я очень рад, что есть люди, которые организуют эти акции и поддерживают их", - отметил он.

Автобус с гуманитарным грузом в Мелитополе проездом, отметили организаторы акции. Вторая часть гуманитарного груза будет доставлена многодетным семьям в Херсонской области.