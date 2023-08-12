В Курганской области за два года реализовали более 60 туристических проектов

В 2023-2025 годах число туристических проектов увеличится почти в 1,5 раза

ТАСС, 12 августа. Свыше 60 проектов в сфере туризма на общую сумму почти 270 млн рублей реализовали в Курганской области за два года. В 2023-2025 годах число туристических проектов увеличится почти в 1,5 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В период 2021-2022 годов реализовано 66 инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму 269,7 млн рублей, получивших поддержку из областного бюджета в сумме 67 млн рублей. В 2023-2025 годы планируется реализовать 98 проектов объемом инвестиций 3,2 млрд рублей с созданием 443 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время перспективными задачами развития туристической отрасли региона являются увеличение туристического потока, развитие внутреннего туризма, развитие туристических территорий, продвижение событий и объектов туристического показа. В 2022-2023 годах на федеральном уровне были поддержаны три туристических проекта Курганской области - проект "Создание историко-культурного комплекса под открытым небом "Савин", проект "Музей "Зауральская деревня под открытым небом", проект "Сельский этнокультурный туристический комплекс "Благость".

В 2022 году Курганскую область посетили почти 700 тыс. человек, что более чем на 400 тыс. человек превышает показатели предыдущего года. Ожидается, что в 2023 году туристический поток увеличится на 15%.

Увеличению турпотока в регионе способствует создание туристических объектов и комплексов, а также проведение различных фестивалей. В области открыты этнокультурный центр "Савин" - древняя обсерватория, возраст которой более 5 тыс. лет, арт-объект "Жилище раннего железного века", представляющий быт древнего человека, а также арт-объект "Саргатский курган", который знакомит туристов со скифо-сарматской культурой. Также был открыт этнографический комплекс "Казачье подворье", рассказывающий о традициях казачьей культуры и быта. В регионе часто проходят самобытные фестивали и ярмарки, в том числе фестивали "Русское поле", "Купала", "Едем на Савин".