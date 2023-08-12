На Камчатке более 1 тыс. человек совершили восхождение на Авачинский вулкан 12 августа

Это максимум за 10 лет, сообщил глава региона Владимир Солодов

ТАСС, 12 августа. Рекордное число людей - 1 221 человек - совершили в субботу восхождение на Авачинский вулкан на Камчатке, приуроченное ко Дню вулкана, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"У нас рекорд - восхождение на Авачинский вулкан сегодня совершил 1 221 человек. Это максимум за 10 лет! Мы приняли гостей из Донецкой Народной Республики, Крыма, Хакасии, Удмуртии, Татарстана, Краснодарского и Пермского краев, Калужской, Иркутской, Тульской, Ярославской, Мурманской, Воронежской областей и других - всего из 26 субъектов", - написал Солодов.

Пресс-служба краевого правительства уточнила, что предварительно на мероприятие зарегистрировались 1 796 человек. По традиции заключительным мероприятием праздника стала экологическая акция.

В воскресенье на площадке мотопарка "Камчатка" состоится завершающее мероприятие - арт-фестиваль, где вручат призы победителям.

"День вулкана" в 2023 году включает в себя массовое восхождение на Авачинский вулкан, которое состоялось утром 12 августа, и арт-фестиваль "День вулкана", который пройдет 13 августа на площадке мотопарка "Камчатка". На нем будут вручены призы участникам с самыми лучшими результатами по времени восхождения до вершины: самому быстрому среди мужчин, женщин, самому возрастному и юному покорителю вулкана.

Первый официальный День вулкана состоялся в 2008 году. До этого времени восхождения на Авачинский вулкан совершались в память о камчатском предпринимателе, меценате и барде Александре Пукало. Они проводились в последний месяц лета с 2000 года. В 2017 году фестиваль "День вулкана" получил награду за I место в Национальной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии".