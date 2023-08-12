Театр детского танца "Орленок" выступил в Пекине с концертом "Из России с любовью"

Коллектив исполнил шесть русских народных танцев

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Исполнители красноярского Театра детского танца "Орленок" имени В. Н. Гудовской выступили в Пекине с концертом "Из России с любовью". Мероприятие состоялось в Российском культурном центре (РКЦ).

Коллектив исполнил шесть русских народных танцев, включая "Калинку". В зале были в основном китайские зрители, в том числе много детей и подростков. Как убедился корреспондент ТАСС, выступление произвело на местную аудиторию большое впечатление.

"Мы приехали в Пекин впервые, будем давать концерты и мастер-классы, - рассказала директор Красноярского краевого Дворца пионеров Рада Мандрик (на базе этого образовательного учреждения и существует "Орленок"). - В коллективе у нас дети от 10 до 18 лет - это мальчики и девочки школ города Красноярска. Мы хотим показать свой опыт, поделиться им, и, конечно же, найти здесь своих друзей. Тех людей, которым будет интересна русская народная культура".

Как она уточнила, в Пекин прибыло более 40 молодых российских артистов, которые будут находиться в Китае в течение недели. Танец "Родина" дети исполнили в белых, синих и красных одеждах - в соответствии с полосами государственного флага РФ.

Поездка состоялась благодаря поддержке администрации и Министерства образования Красноярского края, а также при содействии РКЦ. "17 августа мы выступим совместно с китайским детским коллективом. Будем рады, если они к нам приедут в Красноярск", - добавила Мандрик.

Гастроли в КНР при активизации культурных контактов

По словам руководителя коллектива Анны Ендовицкой, за 55-летнюю историю театр совершил гастроли в 17 стран. "Мы стараемся воспитывать детей в духе патриотизма и одновременно учим их познавать культуру других стран, - сказала она. - Русский народный танец очень сложный. Ребенок должен им прозаниматься четыре года, а то и пять лет, чтобы суметь показать то, что вы здесь видите".

Ендовицкая добавила, что на мастер-классах, которые театр "Орленок" организовал в Пекине, все желающие могут выучить азы русского народного танца.

"25 февраля 2023 года Театр детского танца "Орленок" отметил 55-летний юбилей. В честь такого события ребятам выпала возможность посетить Китай и продемонстрировать свое мастерство на нескольких концертных площадках Пекина, - сообщил исполняющий обязанности главы РКЦ в Пекине Виталий Щепинин. - Одним из важнейших направлений работы РКЦ в Пекине является популяризация российского культурного наследия на территории Китая. Сегодня на нашей сцене выступает <...> хореографический коллектив, широко известный в России и за рубежом, лауреат Гран-при самых престижных международных фестивалей и конкурсов, обладатель многочисленных почетных наград, один из лучших творческих коллективов".

Он напомнил, что Россию и КНР связывают крепкие дружественные отношения. "В этом году с новой силой активизировалось гуманитарное сотрудничество. Российские деятели культуры вновь получили возможность приехать в Китай и выступить перед местной аудиторией", - отметил Щепинин.