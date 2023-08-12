Минобороны России построило новую школу в Мариуполе на 1 100 мест

С 1 сентября она начнет работу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1 100 мест завершено, с 1 сентября она начнет работу. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1 100 учащихся в Мариуполе Донецкой Народной Республики. 1 сентября новое учебное заведение начнет работу", - говорится в сообщении военного ведомства.

В ходе рабочей поездки замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировали готовность объекта. "В трехэтажном здании расположились учебные классы, лаборатории физики, биологии, авиамоделирования, кабинеты труда и киберспорта. Все оборудование - по последнему слову техники", - отметили в Минобороны.

Военные проектировщики предусмотрели два больших спортзала, актовый зал на 550 зрителей и столовую на 530 мест. На улице возведен стадион общей площадью 14 тыс. кв. м, отдельное поле для мини-футбола, спортплощадки и полоса препятствий.