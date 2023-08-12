Артист цирка Андрей Николаев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Он сообщил, что находится дома, но "не в состоянии разговаривать"

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, опроверг информацию о том, что его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом он сообщил ТАСС, уточнив, что он "не в состоянии разговаривать".

"Я дома, - сказал Николаев. - Но я не в состоянии сейчас разговаривать".

Ранее в Telegram-канале Baza написали, что "в Москве госпитализирован легендарный клоун Андрюша Андрей Николаев".

ТАСС запросил комментарий Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк"). В ее пресс-службе уточнили, что Николаев действительно плохо себя чувствует, однако от госпитализации отказывается. "Пытаемся его уговорить поехать в больницу", - сказали в пресс-службе.

Николаев родился 27 марта 1938 года и в этом году отпраздновал 85-летний юбилей. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши. Также он работал с Никулиным и Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Он является обладателем высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.