В Заполярье почтили память моряков погибшего в 2000 году подводного крейсера "Курск"

В результате происшествия погибли 118 человек

ВИДЯЕВО /Мурманская область/, 12 августа. /ТАСС/. Торжественно-траурные мероприятия прошли в Мурманской области в 23-ю годовщину трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) "Курск", унесшей жизни всех 118 членов экипажа. Памяти погибших посвятили церемонию возложения цветов, митинг и поминальный молебен, передает корреспондент ТАСС.

В поселке Видяево, где базировалась подлодка и жили почти все члены экипажа, почтить память погибших пришли их сослуживцы, соседи и друзья, глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"В те дни скорбела вся страна. Эту трагедию забыть невозможно. Сегодня мы живем в непростое время, когда наши военнослужащие, в том числе подводники, защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Мы гордимся ими и нашей страной. Вечная память героям. А действующим подводникам - успехов при выполнении всех задач и возвращения на родную базу", - сказал Чибис.

Как отметил командующий Северным флотом Моисеев, подвиг экипажа "Курска" навсегда останется в памяти как пример стойкости, мужества и героизма. "Эта катастрофа унесла 118 жизней. Моряки исполняли свой долг искренне и честно. Спустя много лет после случившейся трагедии мы сегодня гордимся Россией, ее Вооруженными силами и Военно-морским флотом, осваиваем и применяем боевые системы и атомные подводные лодки четвертого поколения. Важно, чтобы доблесть современных защитников Отечества позволяла всегда успешно решать все поставленные задачи, возвращаться с победой живыми и здоровыми", - сказал адмирал.

Участники митинга почтили память экипажа АПРК "Курск" минутой молчания, возложили к мемориалу "Подводникам, погибшим в океане" венки и цветы. Маршем прошли парадные расчеты. Епископ Североморский и Умбский Тарасий провел литию в память об экипаже подводной лодки.

Памятные мероприятия также прошли в Мурманске, ЗАТО Александровск, Заозерске и Североморске.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море в результате взрыва в торпедном аппарате.