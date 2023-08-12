В конкурсе "Лесоруб XXI века" победили участники из Поморья, Вологодской области и Карелии

Общий наградной фонд составил 6 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Команда "Удимский участок" группы компаний "Илим" победила в командном зачете всероссийского чемпионата профмастерства сотрудников лесной отрасли "Лесоруб XXI века", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

"Победитель в командном зачете - команда "Удимский участок", - сказали в пресс-службе.

"Лесоруб XXI века" - состязания лесорубов на высокотехнологичных машинах, предназначенных для заготовки леса. К ним относятся харвестер - лесозаготовительный комбайн, форвардер - самоходная машина для сбора, сортировки и доставки леса от места заготовки до склада или дороги, и гидроманипулятор - машина для погрузо-разгрузочных работ, а также экскаваторы и бульдозеры. В соревнованиях участвовали 142 человека, 32 команды из Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской областей и Карелии.

Первое место среди операторов харвестеров занял Николай Леушев ("Сегежа груп", Карелия), на форварерах лучшим стал Юрий Шиханов (Вилегодский участок, группа "Илим"), на гидроманипуляторах победил Александр Лисеенков (Удимский участок, группа "Илим"). Олег Лахтионов (ГК "Вологодские лесопромышленники") стал чемпионом на бульдозерах. Победители получили денежные призы, общий наградной фонд составил 6 млн рублей.

Чемпионат "Лесоруб XXI века" впервые был проведен в 2015 году. Организаторами состязаний выступают ассоциация "Лесоруб XXI века", группа компаний "УЛК", Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Минпромторг России, правительство Архангельской области, Федеральное агентство лесного хозяйства.