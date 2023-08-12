В Москве запустили гастрономический проект "Московский завтрак"

К нему присоединились более 500 кафе и ресторанов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак" начался в столице, в нем принимают участие крупные и небольшие заведения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В столице стартовал новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак". К нему присоединились более 500 столичных кафе и ресторанов. Для жителей и гостей города разработаны особые утренние предложения из трех или четырех блюд", - сказали в пресс-службе.

Как напомнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, впервые "Московский завтрак" прошел в минувшие новогодние каникулы. Тогда его поддержали 350 ресторанов. Горожанам и туристам понравилась идея, поэтому было решено повторить программу в мае - июне. Меню нынешнего, третьего сезона будет доступно желающим до 30 сентября.

Отмечается, что участники могут попробовать не только блюда, с которых начинают свой день в разных странах, но и традиционные напитки, например, кофе по-вьетнамски или по-арабски, сваренный на песке. Учитывались и разные предпочтения гостей: есть завтраки для тех, кто не употребляет сахар, для сластен или для тех, у кого не очень много времени на прием пищи. Стоимость сетов начинается от 199 рублей.

Заведения, участвующие в проекте, собраны на интерактивной карте туристического сервиса Russpass. Также они отмечены специальной наклейкой на дверях.

"Проект организован столичным комитетом по туризму при поддержке Сбербанка. В нем участвуют заведения, расположенные практически во всех округах, в том числе в Новой Москве, причем не только крупные, но и небольшие, известные лишь местным жителям", - добавили в пресс-службе.