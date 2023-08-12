На юго-западе Москвы в рамках реновации 33 дома готовы к заселению

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что всего в ЮЗАО новое жилье получат около 117 тыс. человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уже 33 дома готовы к заселению в рамках программы реновации на юго-западе Москвы, все квартиры с улучшенной планировкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

"На юго-западе готовы 33 дома по программе реновации, в 32 из них уже идет заселение. В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей. Все квартиры с улучшенной планировкой, дома удобно расположены", - написал Собянин.

По его словам, например, в районе Зюзино сдали новостройку в четырех минутах ходьбы от одноименной станции БКЛ. "В этом районе возводим еще одну на Керченской улице, две проектируем", - отметил мэр.

Всего в ЮЗАО новое жилье получат около 117 тыс. человек из 520 домов. Сейчас ведется строительство 17 зданий, 25 - в стадии проектирования, добавил мэр.