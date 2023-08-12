На юге Вьетнама прошел марш солидарности с жертвами американской химической войны

Мероприятие было приурочено к 62-й годовщине начала применения Agent Orange в стране

ХАНОЙ, 12 августа. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек на юге Вьетнама приняли участие в марше солидарности с жертвами американской химической войны - массированного применения армией США высокотоксичного дефолианта Agent Orange. Мероприятие было проведено отделением Вьетнамской ассоциации помощи жертвам Agent Orange в городе Хошимине.

Как отметил председатель отделения генерал-майор Чан Нгок Тхо, с момента своего основания в 2005 году хошиминский филиал организации реализовал множество благотворительных программ с целью привлечения средств для помощи пострадавшим в результате химической войны. Только за первую половину текущего года было собрано свыше 8,5 млрд донгов (более $356 тыс.) и оказана поддержка в общей сложности 8 783 жертвам Agent Orange. В настоящее время в городе проживает более 20 тыс. человек, подвергшихся воздействию токсичных ядохимикатов.

Марш солидарности приурочен к 62-й годовщине начала применения Agent Orange во Вьетнаме. 10 августа 1961 года американцы впервые рассеяли дефолиант над полуостровом Камау в южной части Вьетнама, чтобы уничтожить джунгли, в которых скрывались вьетнамские партизаны. Всего за годы агрессии США здесь было распылено порядка 76 млн литров Agent Orange, с которыми на территорию Вьетнама оказалось выброшено 170 кг опаснейшего токсичного соединения - диоксина.

Результаты проводившихся в послевоенные годы научных исследований, в том числе с участием специалистов из России, подтверждают, что во Вьетнаме от химикатов пострадало больше людей, чем где-либо в мире. Лишь по приблизительным оценкам, воздействию отравляющих веществ подверглись около 4,8 млн вьетнамцев. За прошедшие годы тысячи граждан умерли в результате заболеваний, вызванных воздействием дефолианта. С течением времени негативное влияние очагов химического загрязнения на здоровье людей и экологическую обстановку многократно усиливается, предупреждают ученые. Среди населения районов, подвергшихся химической обработке в годы войны, сохраняется высокий уровень генетических отклонений, велико количество детей с врожденными дефектами.