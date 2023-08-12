В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева

Их обнаружили при реставрации церкви Спаса

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Останки почетного гражданина Тюмени, купца и мецената Андрея Текутьева, найденные во время реставрации церкви Спаса, перезахоронили в северном приделе церкви вместе с его женой. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В Тюмени перезахоронили останки Андрея Текутьева и его супруги Евдокии. Торжественная церемония состоялась на территории церкви Спаса. Тюменцы исполнили последнюю волю известного купца и мецената: похоронили его вместе с женой в северном приделе церкви", - говорится в сообщении.

Отдать дань уважения городскому голове пришли известные политики и общественные деятели. У гробов был выставлен почетный караул, перед погребением супругов была совершена панихида. Церемонию перезахоронения провели в 107 годовщину со дня смерти купца, отметили в информационном центре правительства.

В январе 2021 года специалисты РАН подтвердили подлинность останков, найденных в северном приделе Спасской церкви в Тюмени в мае 2020 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что по завещанию купец должен быть захоронен в Спасской церкви.

Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени и многое сделал для города - он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку и другие объекты. В 1899 году он стал городским головой Тюмени и занимал эту должность до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.