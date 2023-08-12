Великий Новгород получит около 6 млрд рублей на строительство кампуса

Заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов сообщил, что такие условия дадут большой толчок для развития Новгородского государственного университета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей на строительство кампуса мирового уровня в Великом Новгороде будет выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов по итогам подписания концессионного соглашения о строительстве.

"Произошло подписание концессионного соглашения по строительству кампуса мирового уровня. Буквально чуть больше, чем полгода назад принято было решение, что кампус Великого Новгорода входит в программу, в один из 17 проектов. Он стал победителем второй волны отбора нашего большого проекта, который реализуется по поручению президента: 25 кампусов мирового уровня до 2030 года должны быть созданы в Российской Федерации. Вот один из них в Великом Новгороде. Федеральный бюджет поддержит по строительству кампуса в размере не менее 6 млрд руб. В целом мы оценим проект чуть больше, чем 10 млрд рублей", - сказал Гатиятов.

По его словам, те условия, которые сейчас созданы, дадут большой толчок для развития университета. Как отметил ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков, благодаря национальному проекту "Наука и университеты", поддержке Министерства науки и высшего образования регион получает уникальную возможность для того, чтобы НовГУ укреплял свои позиции и становился лидером на Северо-Западе.

"Мы подписали документ, где четко прописаны все финансовые обязательства: со стороны федерации будет выделено не менее 6 млрд рублей, со стороны региона будет выделено не менее 900 млн рублей, а управляющая компания - "Особая экономическая зона", которая выступает концессионером, привлекает кредит в размере 3,5 млрд рублей и тем самым будет участвовать в этом проекте", - сообщил генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов. Он также добавил, что ОЭЗ берет обязательства построить все своевременно, комфортно, и по окончании проектов у четырех тысяч студентов появятся комфортные условия для проживания и вся инфраструктура для того, чтобы они могли получать образовательные навыки.

"Мы начинаем строить кампус на полтора года раньше, чем планировали. Подписание концессионного соглашения означает, что регион свои обязательства планирует выполнять в полном объеме", - сказал после подписания глава региона Андрей Никитин.

О кампусе

Инициатива по созданию современного университетского кампуса в регионе реализуется по национальному проекту "Наука и университеты". Заявка Новгородской области на строительство современного университетского кампуса была одобрена правительством РФ в декабре прошлого года. Общая стоимость проекта - 10 млрд рублей, включая средства федерального и регионального бюджетов.