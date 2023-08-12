РДДМ запустило обучающий проект по вождению самокатов "Безопасность в движении"

Его целью является снижение аварийности с участием велосипедов и самокатов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" запустило в Москве проект "Безопасность в движении", задача которого снизить аварийность с участием велосипедов и самокатов, передает корреспондент ТАСС.

Совместный проект "Движения первых" и общероссийской общественной детско-юношеской организация по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" (ЮИД) "Безопасность в движении" реализуется в рамках стратегии комплексной безопасности, которую 17 мая 2023 года утвердил президент России Владимир Путин.

"Проект создан для детей, молодежи, их родителей. Проект "Безопасность в движении" в том числе нацелен на безопасное вождение самокатов для ребят. Мы видим, что увеличивается количество людей, пользующихся самокатом, соответственно растет травматизм. Для нас важно, чтобы молодые люди знали правила дорожного движения, обращения с средствами индивидуальной мобильности. У нас меняется законодательство, и мы в этом плане помогаем государству пропагандировать безопасность движения", - сказал руководитель РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров в ходе открытия проекта.

Он пояснил, что св субботу состоялось "запускающее" мероприятие, проект будет регулярным. "Мы параллельно запустим и онлайн-курсы с ЮИД во всех регионах, где активно развивается езда на самокатах, будем ежемесячно проводить мероприятия с детьми в летнее, весеннее время. Поэтому этот проект будет развиваться и станет постоянным проектом движения", - пояснил Гуров.

Он также добавил, что проект "Школа "Безопасность в движении" планируется запустить как минимум в 10 крупных городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По окончании обучения участникам проекта будут выданы соответствующие сертификаты.