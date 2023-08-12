Детский авиасалон в Жуковском перенесли в городской Дворец культуры и технопарк ЦАГИ

Ежегодно его проводили на аэродроме

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Детский авиационно-космический салон ДАКС, ежегодно проходящий в подмосковном Жуковском, в этот раз решено не проводить на местном аэродроме. Об этом сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.

"Детский авиационно-космический салон пройдет 26 августа в ином формате: все его активности и мастер-классы на этот раз перенесли в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ", - сказал Прохоров. Он отметил, что от изменения места программа мероприятия не станет менее насыщенной и познавательной для детей и их родителей. "Вход на ДАКС как всегда будет бесплатным", - заметил глава города.

Со временем детский авиасалон, по словам Прохорова, должен стать "младшим братом" Международного авиационно-космического салона МАКС, проходящего в Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова с 1993 года. "Миссия детского авиасалона - познакомить наших подростков с авиационными и космическими профессиями, приобщить их к авиационным видам спорта", - заметил Прохоров.

Изначально запланированный на конец июля очередной МАКС перенесен на лето следующего года. При этом, в дирекции авиасалона заметили, что сдвиг хронологии мероприятия не скажется на очередности его проведения. "Вместо 2023 года проведение Международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году, место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным - город Жуковский Московской области", - сказали в дирекции.