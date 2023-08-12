В Москве 300 бригад дежурят на улицах из-за дождя

В городе может выпасть четверть месячной нормы осадков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие сутки, на улицах города дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". По прогнозам синоптиков, дождь, местами сильный, сохранится до утра 13 августа. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня до 18:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

О временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте"

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - добавляется в материале.