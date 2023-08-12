Тайвань выявил более 600 человек, которым грозит вызываемое амебой поражение мозга

Этих людей призывают следить за собственным здоровьем и в случае недомогания немедленно обратиться к медикам

ГОНКОНГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня выявили более 630 посетителей аквапарка, которые могли заразиться неглериазом (амебным менингоэнцефалитом), вызываемым питающейся клетками мозга амебой неглерией Фоулера. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, это было сделано из-за гибели посетительницы аквапарка после заражения.

По его данным, с конца июля по начало августа аквапарк посетили 630 человек, 562 из них уже сообщили, что чувствуют себя нормально. Еще 62 человек по-прежнему разыскивают. Их призывают следить за собственным здоровьем и в случае недомогания немедленно обратиться к медикам.

Как отмечают специалисты, лечение антибиотиками не помогает против заболевания. Сейчас есть несколько экспериментальных препаратов, хотя их эффективность по-прежнему не установлена.

Однако, по словам сотрудника департамента экстренной медицины госпиталя Национального университета Тайваня Ли Цзяньчжан, люди не должны паниковать, поскольку в воду общественных бассейнов добавляется хлор, который эффективно убивает амеб. Он отметил, что вызываемое амебой заболевание - первичный амебный менингоэнцефалит (также известный как неглериаз) - практически неизлечимо и с высокой вероятностью приводит к летальному исходу. По его словам, в мире зафиксировано только пять случаев, когда люди смогли излечиться и выжить.

10 августа Центральное телевидение Тайваня сообщило, что на острове впервые за 12 лет зафиксировали смерть человека от амебы неглерия Фоулера. Жертвой одноклеточного стала женщина в возрасте около 30 лет. Она обратилась к врачам после посещения аквапарка в городе Синьбэй, однако спустя месяц, несмотря на усилия медиков, девушка умерла.

Эпидемиологи взяли пробы воды в аквапарке, однако результаты исследования пока не опубликованы. В настоящее время развлекательный центр временно приостановил работу.

О заболевании

Неглерия Фоулера обитает в пресноводных горячих источниках, реках и озерах с температурой воды от 25 до 46 градусов Цельсия. При попадании воды в слизистую она проникает в мозг человека и начинает питаться его клетками. Первые симптомы недомогания проявляются через неделю.

Первый и до недавнего времени единственный случай гибели человека от амебы неглерия Фоулера на Тайване был зафиксирован в 2011 году. Тогда ее жертвой стал 75-летний мужчина, который заразился ей после посещения горячего источника. Впервые ученые зафиксировали гибель человека в результате этого инфекционного заболевания в 1965 году в Австралии.