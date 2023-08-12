В Петербурге на корабле "Иван Грен" открыли выставку военных трофеев, добытых в ходе СВО

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов принял участие в открытии экспозиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Передвижная выставка военных трофеев, нацистской литературы и атрибутики, добытых российскими воинами в ходе специальной военной операции, открылась на борту большого десантного корабля "Иван Грен" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция демонстрируется в рамках акции "Сила в правде", организованной Министерством обороны РФ.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, принявший участие в открытии акции, отметил, что она направлена прежде всего на борьбу с искажением исторической правды. "Историческая правда, к сожалению, искажается в самом карикатурном, в самом страшном виде. Поэтому здесь, на этом корабле, собрана военная техника нашего противника, которой так грозили и которая ничего не может сделать <…> прежде всего с нашей правдой", - сказал он в ходе "Разговора о важном" с юнармейцами, который состоялся на вертолетной площадке корабля. Среди участников встречи были также Герои России Вячеслав Сивко и летчик-космонавт Федор Юрчихин, телеведущая Арина Шарапова, диктор Владимир Березин.

"Думаю, что у акции большое будущее. Придя сюда, можно не только услышать, но - самое главное - увидеть", - сказал Евменов журналистам.

На выставке, разместившейся в десантном отделении корабля, представлены в том числе 30-мм автоматические пушки, входившие в состав боевого модуля речных патрульных катеров ВМС Украины типа "Гюрза", которые были захвачены в марте 2022 года в ходе действий по освобождению Мариуполя; украинский бронетранспортер БТР-4МВ, захваченный в июне 2023 года; боевая бронированная машина International MaxxPro американского производства, ставшая трофеем в конце мая этого года после того, как российскими подразделениями была пресечена попытка проникновения диверсионно-террористической группы с территории Харьковской области в Грайворонский городской округ Белгородской области.

Выставка работ военных художников

На борту БДК "Иван Грен" также работает выставка, которую привезла Студия военных художников имени М. Б. Грекова. "Здесь есть как реальные сюжеты, так и агитационные плакаты и картины, [на которых запечатлен] собирательный образ военнослужащих. Это малая часть от того, что студия делает по этой теме, но мы постарались максимально и емко собрать [работы] для наших зрителей", - сказал ТАСС художник студии Егор Смирнов.

На картине Смирнова изображены российские военные на Лисичанском блокпосту. "Это абсолютно реальный сюжет. Я всех этих ребят знаю, с ними на передовой отработал. Ранее утро, я ехал мимо них и заметил, как ребята искренне радуются газете. Хотя, казалось бы, война, тяжело, а они просто искренне улыбаются и смеются над какой-то статьей. Меня это зацепило. <…> И я по приезде из Лисичанска написал такую работу", - рассказал художник.

Частью программы акции стали выступления концертных бригад ансамблей песни и пляски имени Александрова, Серверного флота и Западного военного округа, артистов Мариинского театра и Центрального дома Российской армии, а также военных музыкантов оркестра Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова. На всем протяжении акции на набережной лейтенанта Шмидта будет работать пункт приема граждан на военную службу по контракту.

Стоянка БДК "Иван Грен" у набережной лейтенанта Шмидта продлится по 16 августа, а с 18 по 19 августа акция продолжится в Кронштадте. Корабль будет ошвартован в военной гавани у причала Восточной усть-рогатки. Проход посетителей будет осуществляться по паспортам.

Акция "Сила в правде" продлится с 12 августа по 21 сентября. С 22 по 27 августа БДК "Иван Грен" будет открыт для жителей Калининградской области в Балтийске. А в сентябре выставку увидят жители Архангельской и Мурманской областей.

О корабле

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 - головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Принят в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Участник Главного военно-морского парада. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолетов.